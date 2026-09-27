Muğla, yüzde 13,61 ile Ege Bölgesi'nin ihracat artış lideri oldu

Muğla, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 13,61 artırarak 1 milyar doların üzerine çıkardı. Kent, bu artış oranıyla Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ocak-Ağustos dönemi verileri, kentin 2025'in aynı döneminde 894,2 milyon dolar olan ihracatını 2026'nın ilk 8 ayında 1 milyar 15 milyon 9 bin dolara yükselttiğini gösterdi. Artış yaklaşık 120,7 milyon dolar oldu.

Muğla, Ağustos ayında da ihracatını yüzde 15 artırarak 127,2 milyon dolara taşıdı.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatını artıran Ege Bölgesi illeri arasında ilk sırada yüzde 13,61'lik oranla Muğla yer aldı. Kenti yüzde 13,15 ile Uşak, yüzde 12,48 ile Denizli ve yüzde 12,35 ile Balıkesir takip etti.

Su ürünleri, narenciye ve madencilik kent ekonomisine katkı sağlıyor

Su ürünleri, narenciye, madencilik, örtü altı ve örtü üstü sebze üretimi gibi sektörler Muğla ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Kent, su ürünleri, tarım, madencilik ve diğer üretim sektörlerinden elde edilen ihracat gelirleriyle yılın ilk 8 ayında 1 milyar dolarlık ihracat barajını geçti; artış kent ekonomisinin yanı sıra Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine de katkı sağladı.

Öztürk: "İhracatımızı daha yüksek bir ivmeyle artırmamız gerekiyor"

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi'nin ihracatındaki artışın memnuniyet verici olduğunu, ancak küresel ticarette rekabetin giderek zorlaştığı bir dönemde ihracat artış hızının daha yüksek seviyelere taşınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatının üretim gücü, istihdam ve döviz kazandırıcı faaliyetler açısından stratejik önem taşıdığını belirten Öztürk, ihracatçıların maliyet baskısı ve finansmana erişim şartları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Bölgenin 8 aylık ihracatının 29,2 milyar dolara ulaştığını aktaran Öztürk, "Ağustos ayında da 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak'ın ihracat artışları bölge açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ancak ihracatımızı daha yüksek bir ivmeyle artırmamız gerekiyor" dedi.

Öztürk, ihracatçının küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için üretim maliyetleri, finansmana erişim ve enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

İhracatçının yatırım ve üretim kararlarını daha sağlıklı alabildiği ekonomik ortama dikkat çeken Öztürk, hedefi şu sözlerle tanımladı: "Hedefimiz yalnızca ihracat rakamını artırmak değil, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerini yükseltecek bir ihracat yapısına katkı sağlamak. Ege Bölgesi olarak ihracatımızı 50 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahibiz."