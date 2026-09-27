87 yaşındaki kiracı evinden atıldı, ülke ayağa kalktı

İspanya’nın başkenti Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesi, ülkedeki konut krizine yönelik büyük bir protestoya dönüştü.

Binlerce kişi, Abascal’ın evinden çıkarılmasını protesto etmek için sokaklara çıktı. Polisin çarşamba günü dairenin kapısını kırmasının ardından yaşlı kadının sedyeyle binadan çıkarılması, İspanya’daki konut krizini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Madrid’in merkezindeki yürüyüşte protestocular anahtarlarını birbirine vurarak ses çıkardı, düdük çaldı ve sloganlar attı.

Taşıdıkları pankartlarda yükselen ev fiyatları ve kiralara karşı önlem alınmasını, kiracıların tahliyeye karşı daha güçlü biçimde korunmasını talep etti. Pankartlardan birinde “Bir sonraki Maricarmen sen olabilirsin” yazıyordu.

Annesiyle yaşayan 38 yaşındaki grafik tasarımcı Enrique Ortega de Miguel, uygun fiyatlı bir konut bulmanın güçlüğüne dikkat çekti. Ortega de Miguel, “Uygun fiyatlı bir ev bulmak başlı başına bir mücadele. Sonra da zorla çıkarılma korkusuyla yaşıyorsunuz” dedi.

Gösteriye katılım konusunda farklı rakamlar açıklandı. Hükümet yetkilileri yürüyüşe yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını tahmin ederken organizatörler bu sayının 300 bin olduğunu öne sürdü.

“Yaşadıklarım başkalarının başına gelmesin”

Konut krizine karşı protestoların simgelerinden biri haline gelen Abascal, gösteriden saatler önce yayımladığı video mesajıyla İspanyollara yürüyüşe katılma çağrısı yaptı. Tahliyesinin ardından yaşadığı bitkinlik nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden konuşan Abascal, “Başıma gelenlerin, aynı şeyin başkalarının başına gelmesini önleyecek bir ders olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın en büyük kiracı sendikasının aktardığına göre Abascal, 70 yıldır yaşadığı daireden, bir şirketin binayı satın alıp kirayı yüzde 275 artırarak 2 bin 650 avroya çıkarmasının ardından ayrılmak zorunda kaldı.

Yürüyüşe katılan 76 yaşındaki emekli Maricarmen Arnedo da konut sorununun farklı kuşakları etkilediğini anlattı. “Yaşlılar evlerini terk etmeye zorlanırken gençler ailelerinin evinden ayrılamıyor” diyen Arnedo, “Ev ve kira fiyatlarının düşmesini istiyoruz, çünkü 53 yaşındaki oğlumun çamaşırlarını yıkamaktan bıktım” sözleriyle yaşadıkları durumu dile getirdi.

Protesto yürüyüşünün sona ermesinin ardından bazı göstericiler, Madrid’in merkezindeki Puerta del Sol Meydanı’nda çadırlı oturma eylemi başlattı. İnsanları meydanda toplanmaya çağıran sendikanın X hesabından yapılan paylaşımda, “Artık bu duruma dayanamıyoruz. Ya kira düzeni çöker ya da hükümet” denildi.

Abascal’ın tahliyesi, 2027’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başbakan Pedro Sánchez üzerindeki baskıyı artırdı. Geçen yıl konut sorununu hükümetinin önceliklerinden biri yapma sözü veren Sánchez, tahliyenin ardından devam eden protestolar karşısında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Hükümetin bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında “Maricarmen Yasası” olarak adlandırılan bir önlem paketini kabul etmesi bekleniyor. Pakette kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesi ve tahliyelere ek kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Ancak hükümetin parlamentoda çoğunluğu bulunmadığından düzenlemenin yasalaşması kesin değil. Benzer bir yasa tasarısı bu yılın başlarında reddedilmişti. Abascal’ın tahliyesi ise siyasi partilerden çözüm bekleyenlerin sesini daha da yükseltti.

İspanya Merkez Bankası, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkede talep ile yeni konut inşaatları arasındaki farktan kaynaklanan 700 bin konutluk bir açık bulunduğunu tahmin ediyor.