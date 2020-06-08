  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:06:11 -
Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan C.A, F.A, Ü.A. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.A. ve F.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ü.A. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 6 silah, kesici ve delici alet ile çok sayıda suç delili ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı