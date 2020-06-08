Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan C.A, F.A, Ü.A. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.A. ve F.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ü.A. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 6 silah, kesici ve delici alet ile çok sayıda suç delili ele geçirilmişti.