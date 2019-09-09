0553 313 94 23

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne yeni müdür

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne yeni müdür

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı. Muğla’ya ise İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atandı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bölge Müdürü Mehmet Çelik’in Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Ekim 2018 tarihinden bu yana Muğla Orman Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan Enver Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atandı.


Enver Demirci’nin Çanakkale’ye atanmasının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaptırımlardan sonra toparlanamayan İran otomotiv sektörü "koma"da
    1. Yaptırımlardan sonra toparlanamayan..
    2. Böbrek kanserine neden olan 8 risk..
    3. İzmir’de 9 Eylül coşkusu sürüyor
    4. Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı..
    5. Çatlamış yumurta dolapta nasıl saklanır?
    6. Yaş meyve sebze ihracatında lider..
    7. Kamu personeli alımı Kamu personeli..
    8. "Torbacılara neredeyse savaş açtık"
    9. Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi..
    10. 5 yaşındaki çocuk okulun içinde..
    11. Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın..
    12. ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok
    13. İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki..
    14. Başkan Erdoğan: Daha cesur kararlar..
    15. Gümüşhane’de 19 bin 500 öğrenci için..
    16. Trakya Üniversitesi Teknoloji..
    17. 1,4 milyon dolarlık güvercinin..
    18. Eskişehir'de veliler gözyaşlarını..
    19. Dağ yamacında mahsur kalan keçi, 5..
    20. 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılının İlk..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!