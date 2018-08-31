Muğla öğrenci yurtları Muğla KYK ve özel yurtlar adresleri Muğla yurt fiyatları

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Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Muğla KYK Yurtları, Muğla Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Muğla öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Muğla kyk yurt ücretleri, Muğla merkez apart öğrenciyurdu, Muğla özel yurtlar erkek.31 Ağustos 2018 Cuma 18:45
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Muğla KYK Yurtları, Muğla Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Muğla öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Muğla kyk yurt ücretleri, Muğla merkez apart öğrenci yurdu, Muğla özel yurtlar erkek.
YATU YURT APART OTEL - YATU OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
Kötekli Mah. 200. Sok. 14 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238822
ÖZEL ÖMER TUĞRUL İNANÇER KIZ ÖĞRENCİ KAMPÜSÜ - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.
Yeniköy Köyü 404 Sok. 24/9 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları 02522239199
DÜŞÜM KIZ APART - ÇABA KONAKLAMA HİZMETLERİ EĞİTİM GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adnan Menderes Mah. Muğla Blv. 5 Haceloğlu Apt. B Blok Efeler, Aydın
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02562114010
MEB - ÖZEL SEMA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ TİC.A.Ş.
Emirbeyazıt Mah. Bayram Çetinkaya Cad. Bulvar Sok. 1 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
02522122829
MEB - ÖZEL ŞAHİDİ YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.
Orhaniye Mah. 170. Sok. Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522144860
TDV MUĞLA KAMPÜS YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU - TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Yeniköy Mah. 404. Sok. 24 D:9 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239600
YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14-16 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238013
MEB - ÖZEL ÖYKÜ APART KIZ YURDU (Ahmet Tetik)
Kötekli Mah. 287 Sok. 10 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238878
ARICA ÖĞRENCİ EVLERİ - ARICA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kötekli Mah. 284 Sok. 5 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239033
MEB - ÖZEL ELİF YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU (Kübra Bişen)
Muslihittin Mah. Ataç Sok. 13 Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522128366
ELÇİN APARTMANI (Mehmet Doğan)
Kötekli Mah. 269 Sok. 2 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239354
MEB - ÖZEL KÖTENLİ BAĞLARBAŞI ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - MUĞLA KURS VE OKUL TALEBELERİN YARDIM DERNEĞİ
Kötekli Mah. (İşletme Fakültesi Karşısı) Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238056
MAVİ EV KIZ ÖĞRENCİ APARTI - AVLU OTELCİLİK LTD.ŞTİ. (Murat Kalaycı)
Kötekli Mah. Üniversite Cad. 12 Bağlarbaşı, Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239109
YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ
Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239797
MEB - SÖĞÜTLÜ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Merkez Mah. Seyfettin İnce Cad. 100 Dalaman, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02526925660
KOÇMAN KIZ ÖĞRENCİ EVLERİ - MUĞLA SITKI KOÇMAN VAKFI
Kötekli Mah. Üniversite Cad. Muğla Merkez, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239277
YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - MUĞLA MİLLİ PİYANGO YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 5 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238973
MEB - ÖZEL SELİMİYE YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - MUĞLA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
Kötekli Mah. 201. Sok. Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522238057
MEB - RESİDORM ÖĞRENCİ YURDU - MV HOLDİNG A.Ş.
Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü Muğla Merkez, Muğla
YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ŞAHİDİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kötekli Mah. 232 Sok. 48 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
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