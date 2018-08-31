Muğla öğrenci yurtları Muğla KYK ve özel yurtlar adresleri Muğla yurt fiyatları

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Muğla KYK Yurtları, Muğla Kredi Yurtlar Kurumu / KYK Öğrenci Yurd, Muğla öğrenci yurdu KYK devlet ve özel yurtlar rehberi iletişim, Muğla kyk yurt ücretleri, Muğla merkez apart öğrenci yurdu, Muğla özel yurtlar erkek.

YATU YURT APART OTEL - YATU OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.

Kötekli Mah. 200. Sok. 14 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238822

ÖZEL ÖMER TUĞRUL İNANÇER KIZ ÖĞRENCİ KAMPÜSÜ - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.

Yeniköy Köyü 404 Sok. 24/9 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları 02522239199

DÜŞÜM KIZ APART - ÇABA KONAKLAMA HİZMETLERİ EĞİTİM GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Adnan Menderes Mah. Muğla Blv. 5 Haceloğlu Apt. B Blok Efeler, Aydın

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02562114010

MEB - ÖZEL SEMA YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ TİC.A.Ş.

Emirbeyazıt Mah. Bayram Çetinkaya Cad. Bulvar Sok. 1 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

02522122829

MEB - ÖZEL ŞAHİDİ YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - BEREKET ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.

Orhaniye Mah. 170. Sok. Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522144860

TDV MUĞLA KAMPÜS YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU - TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Yeniköy Mah. 404. Sok. 24 D:9 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239600

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14-16 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238013

MEB - ÖZEL ÖYKÜ APART KIZ YURDU (Ahmet Tetik)

Kötekli Mah. 287 Sok. 10 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238878

ARICA ÖĞRENCİ EVLERİ - ARICA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kötekli Mah. 284 Sok. 5 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239033

MEB - ÖZEL ELİF YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU (Kübra Bişen)

Muslihittin Mah. Ataç Sok. 13 Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522128366

ELÇİN APARTMANI (Mehmet Doğan)

Kötekli Mah. 269 Sok. 2 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239354

MEB - ÖZEL KÖTENLİ BAĞLARBAŞI ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - MUĞLA KURS VE OKUL TALEBELERİN YARDIM DERNEĞİ

Kötekli Mah. (İşletme Fakültesi Karşısı) Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238056

MAVİ EV KIZ ÖĞRENCİ APARTI - AVLU OTELCİLİK LTD.ŞTİ. (Murat Kalaycı)

Kötekli Mah. Üniversite Cad. 12 Bağlarbaşı, Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239109

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ

Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239797

MEB - SÖĞÜTLÜ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Merkez Mah. Seyfettin İnce Cad. 100 Dalaman, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02526925660

KOÇMAN KIZ ÖĞRENCİ EVLERİ - MUĞLA SITKI KOÇMAN VAKFI

Kötekli Mah. Üniversite Cad. Muğla Merkez, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522239277

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - MUĞLA MİLLİ PİYANGO YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 5 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238973

MEB - ÖZEL SELİMİYE YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - MUĞLA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

Kötekli Mah. 201. Sok. Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları

TELEFON 02522238057

MEB - RESİDORM ÖĞRENCİ YURDU - MV HOLDİNG A.Ş.

Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü Muğla Merkez, Muğla

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ŞAHİDİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Kötekli Mah. 232 Sok. 48 Menteşe, Muğla

Öğrenci Yurtları