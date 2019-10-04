Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kente uyuşturucu getirenleri belirleyen ekipler, Muğla, Aydın ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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