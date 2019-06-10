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Muğla lise taban puanları, Muğla Anadolu Lisesi taban puanı, Muğla Fen Lisesi taban puanları, Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Muğla lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
Muğla lise taban puanları, Muğla Anadolu Lisesi taban puanı, Muğla Fen Lisesi taban puanları, Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanı

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Muğla lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Muğla lise yüzdelik dilimleri 2019.

FETHİYE / Belediye Fen Lisesi taban puanları

MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi taban puanları

KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi taban puanları

MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi taban puanları

BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi taban puanları

MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi taban puanları

MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi taban puanları

FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
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  19. 2018 2019 Muğla Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  20. Muğla Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  21. Muğla Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Muğla Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
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