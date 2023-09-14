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Yerel Muğla Fethiye ilçesinde bir öğretmen 1 milyon 40 bin liradan oldu! Muğla'da hakim ve savcıyım diye dolandırdılar
Yerel

Muğla Fethiye ilçesinde bir öğretmen 1 milyon 40 bin liradan oldu! Muğla'da hakim ve savcıyım diye dolandırdılar

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:46:00 - 2023-09-14 20:21:55
Muğla Fethiye ilçesinde bir öğretmen 1 milyon 40 bin liradan oldu! Muğla'da hakim ve savcıyım diye dolandırdılar

Muğla ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak emekli öğretmen H.Ç.'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddia edilerek gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak emekli öğretmen H.Ç.'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddia edilerek gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'da telefonla arayarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp emekli öğretmeni dolandırdığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, emekli öğretmen H.Ç'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak." diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Mağdur kadının şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat'ta olduğu belirlenen İ.Y, S.İ, O.D. ve A.Y. ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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