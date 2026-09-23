Muğla çam balında QR kodlu takip sistemi pilot olarak 50 arıcıya tanıtıldı

Muğla çam balının kovandan tüketiciye uzanan üretim ve ticaret sürecini dijital ortamda izlenebilir kılmayı hedefleyen Çam Balı Takip Sistemi, pilot olarak projeye dahil edilen 50 arıcıya tanıtıldı. Sistem, 'Muğla Çam Balının Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ve İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi' kapsamında geliştirildi.

Proje, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret Borsası tarafından imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Çalışmaya yüzde 80 oranında katkıyı YİKOB sağlıyor. Hedefler arasında tağşişin önlenmesi ve çam balının küresel ölçekte marka değerinin artırılması da yer alıyor.

Tanıtım toplantısına 50 arıcı ile teknik personel katıldı. Açılış konuşmasını Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal yaptı; YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdür Vekili Dr. Ahmet Esen, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin tanıtım sunumunu ise Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde proje yürütücüsü olarak görev yapan Veteriner Hekim Alptuğ Demircan yaptı.

Uygun bulunan ballara yırtılmaz QR mühür

Pilot uygulamadaki 50 arıcının ürettiği ballar, proje paydaşı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarında analizden geçirilecek. Sonuçları uygun bulunan ballar, yırtılmaz ve tekrar kullanılamayan güvenlikli QR kod mühürlerle kayıt altına alınacak; böylece ürünün kaynağı ve üretim süreci takip edilebilecek.

Kayıt altına alınan balların müzayede usulüyle satışa sunulması ve ticari olarak değerlendirilmesiyle, kaliteli ve standartlara uygun üretimin ekonomik karşılığının artırılması hedefleniyor.

Üreticilere 2 bin propolis tuzağı teslim edildi

Toplantıda, proje kapsamında temin edilen toplam 2 bin propolis tuzağı üreticilere teslim edildi. Üreticilerin bu tuzaklar aracılığıyla toplayacağı propolisler de aynı sistem kapsamında analiz edilecek. Analiz sonuçlarına göre elde edilecek kaliteli propolisin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve arıcıların gelirlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

'Kovandan Sofraya' modeline Türkiye hedefi

Coğrafi işaret tesciline sahip Muğla çam balı için yürütülen çalışmada, yalnızca Muğla çam balının üretim ve ticaret sürecinin izlenebilir hale getirilmesi değil, aynı zamanda bölgede oluşturulan 'Kovandan Sofraya Dijital İzlenebilirlik' modelinin gelecekte Türkiye genelindeki bal üretimine entegre edilebilecek bir altyapı standardına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Muğla'da başlayan dijital dönüşümle kaliteli bal üretiminin kayıt altına alınması, tüketici güveninin artırılması ve Türk balının ulusal ve uluslararası pazarlardaki marka değerinin güçlendirilmesi için altyapı oluşturulması amaçlanıyor.