Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı

-Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde il genelindeki 44 mahallede sulama kanallarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları geçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, nüfusunun yüzde 60’ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla’da, Korona virüs salgını sürecinde tarım üreticisine destek olmaya devam ediyor.

Tarımsal kalkınma ve üreticinin toprağında kalması için hizmet ve projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, üreticinin ürünü için can suyu olan tarımsal sulamanın devam etmesi için sulama kanallarının temizliğini ve tamiratını yapıyor.

Tarıma, üreticiye ve sulama kooperatiflerine destek olmak amacıyla sulama sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz 2 buçuk aylık süre zarfında il genelindeki 44 mahallede sulama kanallarında temizlik, bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri 88 Bin 900 metre sulama kanalı temizliği, Bin 500 metre bakım, onarım ve tamirat çalışması yaptı. Ayrıca ekipler tarafından kapalı sistem boru hatlarında 12 adet boru tamiratı yapılırken, 12 adet de bent tutulması işi tamamlandı.