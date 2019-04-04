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Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün kimdir? Osman Gürün biyografisi

1999 yılından bu yana Muğla'da belediye başkanı olarak görev yapan Osman Gürün, 2019 Yerel Seçimleri için partisi CHP tarafından yeniden aday gösterildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Osman Gürün %36.01 oy oranı ile birinci seçilerek Muğla Belediye Başkanı oldu. Peki Osman Gürün kimdir? Osman Gürün nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Osman Gürün hayatı hakkında merak edilen detaylar...

04 Nisan 2019 Perşembe 22:49
Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün kimdir? Osman Gürün biyografisi

1999 yılından bu yana Muğla'da belediye başkanı olarak görev yapan Osman Gürün, 2019 Yerel Seçimleri için partisi CHP tarafından yeniden aday gösterildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Osman Gürün %36.01 oy oranı ile birinci seçilerek Muğla Belediye Başkanı oldu. Peki Osman Gürün kimdir? Osman Gürün nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Osman Gürün hayatı hakkında merak edilen detaylar...

Osman Gürün kimdir?

1948 yılında Muğla’da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu.

1977 yılında meslektaşı Gülsün Gürün ile evlendi. 1978 yılında bugün Elektronik Haberleşme Mühendisi olan oğlu Sahi Gürün, 1980 yılında da Endüstri Mühendisi olan kızı Şebnem Gürün dünyaya geldi.

1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı’nda Baş Asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi’nde çalıştı. 1996 yılında Muğla SSK Hastanesi’nden ayrılarak Muğla Özel Yücelen Hastanesi’nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu.

1997 yılında emekli olduktan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığı’na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Muğla Merkez İlçe Orhaniye Mahallesi’nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde %37’lik bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Muğla Belediye Başkanı seçildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 22:49
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