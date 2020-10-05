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Aktüel Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:42:29 -
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 54 sığınmacı kurtarıldı.

Marmaris açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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