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Aktüel Muğla açıklarında mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla açıklarında mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:41:35 -
Muğla açıklarında mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı.

Çiftlik Adası açıklarında sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu biri kadın 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Marmaris Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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