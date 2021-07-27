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Gündem Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:50:00 -
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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