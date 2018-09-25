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Müge Anlı'nın programına çıkan kişi gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan bir kişi daha gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 17:43
Müge Anlı'nın programına çıkan kişi gözaltına alındı

KarsKağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri aranıyor. Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan Himmet Uç gözaltına alındı. Himmet Uç yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler veriyordu.

MÜGE ANLI'YI BİLE KUŞKUYA DÜŞÜRDÜ

Sedanur'un bulunması için ATV'deki programa katılan Himmet Uç, Müge Anlı'yı bile kuşkuya düşürmüştü. Dünkü yayında da anlattığı bir çok şey yalan çıkınca Himmet Uç için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Himmet Uç yayından sonra kaldığı otelde gözaltına alındı.

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"BEN SUÇSUZUM"

Sorguya götürülen Himmet Uç, ''Benim bu işle ilgim alakam yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Uzaktan yakından bu konuyla alakam yok. Suçsuz günahsızım ben'' açıklamasında bulundu.

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CANLI YAYINDA PANİKLEMİŞTİ

Müge Anlı'ya çıktığı o hali : Himmet Uç dün ATV ekranlarındaki programda bağırıp çağırıyordu.Müge Anlı ve programın psikoloğu sıkıştırdıkça Himmet Uç daha da paniklemişti.

SEDANUR GÜZEL'İN OTOPSİSİ

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.

ERTAN BOZKURT'UN CİNSEL SAPKINLIĞI

Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanmıştı. Ertan Bozkurt da Müge Anlı'nın programına çıkmış ve çelişkili ifadeleri ile kuşku yaratmıştı. Araştırmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde tutuklu olan Ertan Bozkurt bir itirafta bulunmazken cep telefonundan porno videoları, facebook hesabından da sapkın eğilimli cinsel paylaşımlar çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:43
  1. Küçük Sedanur
  2. Ertan Bozkurt
  3. Sedanur Güzel
  4. Himmet Uç
  5. Müge Anlı
  6. Istanbul
  7. İstanbul
  8. Kağızman
  9. Sedanur
  10. Kars
  11. Atv
  12. HABERLER

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