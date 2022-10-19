Müge Anlı'nın herkesten sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı
ATV'de ekranlara gelen Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın herkesten sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı.
Müge Anlı, sezon finalinden önce sevenlerine evleneceği haberini duyurmuştu. Anlı canlı yayında evleneceğini açıklamasından kısa süre sonra da İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girmişti.
Müge Anlı'nın programda sık sık annesinden bahsetmesi ve evde yaşadıklarını anlatması merak uyandırıyordu.
Annesi Ayten Sevinç'ten her fırsatta minnetle bahseden Anlı'nın annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Henüz kim tarafından yayıldığı bilinmeyen fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.