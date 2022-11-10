  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Müge Anlı’daki veda sonrası duyurdu! Herkesi kahreden paylaşım
Medya

Müge Anlı’daki veda sonrası duyurdu! Herkesi kahreden paylaşım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından geçtiğimiz sene ayrılan Prof Dr. Arif Verimli kendisiyle ilgili bir gerçeği açıklayan paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 13:42:00 -
Müge Anlı’daki veda sonrası duyurdu! Herkesi kahreden paylaşım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yer alan psikiyatr, sosyal medya hesabı Twitter’dan kahreden bir paylaşım yaptı. Paylaşımı herkesi üzdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yorumculuk yapan Prof. Dr. Arif Verlimli, programı bırakmıştı.

Programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, sık sık takipçileriyle etkileşime girerek paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Verimli, acı olayı ilk kez açıkladı

Arif Verimli, kendi hayatından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Verimli, 9 yaşındayken annesini kaybettiğini açıkladı.

Verimli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı konularda bana had bildirmeye, akıl vermeye kalkanlara diyorum ki; 9 yaşımda annemi kaybettim, 49 yaşımda Psikiyatri Profesörü oldum... Gerçekten de hiç ama hiç kimseyi duymuyorum, yoluma bakıyorum… Lütfen isimlerinizle değil kişiliğinizle var olunuz... Her şey yalan, hikâye..."

Verimli’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti
Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti

Medya

Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti

Müge Anlı'nın herkesten sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı
Müge Anlı'nın herkesten sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı

Medya

Müge Anlı'nın herkesten sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay
Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay

Medya

Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Yayın açıp intihar etti
Müge Anlı'da akılalmaz olay! Yayın açıp intihar etti

Medya

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Yayın açıp intihar etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23