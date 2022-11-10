Müge Anlı’daki veda sonrası duyurdu! Herkesi kahreden paylaşım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yer alan psikiyatr, sosyal medya hesabı Twitter’dan kahreden bir paylaşım yaptı. Paylaşımı herkesi üzdü.



Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yorumculuk yapan Prof. Dr. Arif Verlimli, programı bırakmıştı.

Programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, sık sık takipçileriyle etkileşime girerek paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Verimli, acı olayı ilk kez açıkladı

Arif Verimli, kendi hayatından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Verimli, 9 yaşındayken annesini kaybettiğini açıkladı.

Verimli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı konularda bana had bildirmeye, akıl vermeye kalkanlara diyorum ki; 9 yaşımda annemi kaybettim, 49 yaşımda Psikiyatri Profesörü oldum... Gerçekten de hiç ama hiç kimseyi duymuyorum, yoluma bakıyorum… Lütfen isimlerinizle değil kişiliğinizle var olunuz... Her şey yalan, hikâye..."

Verimli’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.