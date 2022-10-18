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Medya Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti
Medya

Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı'nın Tatlısert programından ayrılan Prof. Dr Arif Verimli'den dikkat çeken itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 13:21:00 -
Müge Anlı’daki ayrılık sonrası duyurdu: Dönmeyeceğim bitti

Müge Anlı'dan ayrılan Prof. Dr Arif Verimli'den yeni açıklama geldi. Twitter'da takipçilerine ayrılık günü ile ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Prof. Dr Arif Verimli, Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programında kendi gibi yorumcu Prof. Dr. Şevki Sözen ile anlaşamadığı için programı bırakmıştı. Bu ayrılık gündeme bomba gibi düşerken aylar sonra Verimli'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Arif Verimli Twitter hesabından, "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir Hekim bir başka Hekimi kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağolsun iyi de oldu benim için..." diye yazdı.

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