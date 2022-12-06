Müge Anlı'da büyük skandal! Canlı yayında muska açıldı, içinden çıkanlar herkesi şok etti
ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Ayşenur Ataş'ın ortadan kaybolması üzerine programa katılan Mehmet Ataş, kızının 70 yaşındaki sahte bir hocaya kaçtığını söyledi. Mehmet Ataş kendilerine verilen birmuskayı Müge Anlı'ya verdi. Anlı, canlı yayında muskayı açtı.
Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki bir sahte hocaya kaçması üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Mehmet Ataş, kızının sahte hoca tarafından kandırıldığını ve kendilerine tılsım yapıldığını öne sürdü.
Acılı baba, canlı yayında kendilerine verilen muskayı Müge Anlı'ya iletti.
Müge Anlı, muskayı canlı yayında açtı. Cips paketine sarılan sözde muska, yayın sırasında açıldı.
Muskanın içerisinden bahis iddia bülteni çıktı.
Canlı yayında ortaya çıkan bu anlar tüm izleyenleri şok etti.