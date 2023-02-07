Müge Anlı'da aranıyordu! Süleyman bebekten haber var

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'ı da vurdu. 15 aylık Süleyman Alpaslan ve ailesinin yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi'nde bulunan Oval Apartmanı çöktü.

Dün apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkazdan çıkarıldı. Bebek enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye gönderilmek üzere sivil bir araca bindirildi.

Bu olayın ardından baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Aile hastaneleri aramasına rağmen oğullarını bulamadı.

Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Süleyman bebek, ailesine kavuştu.

Süleyman'ın annesi sosyal medya hesabından "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" paylaşımında bulundu.