  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merdan Yanardağ ve Enver Aysever işte şimdi hapı yuttu! O alçaklığa soruşturma

Depremin en acı hikayesi! Minik Arda'yı ölümden öyle bir şey kurtardı ki...

Enkaz altında kalan Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

4 yaşındaki Ada ağlayan ablasına böyle moral verdi: Bak annem, babam, kardeşim buradayız, korkacak bir şey yok ki!

Bu acının tarifi yok! Depremin sonrasında kahreden olay yaşandı! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti

TBMM'den depremlerle ilgili ortak bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile deprem bölgesinde!

Deprem bölgelerinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim! Bugünden itibaren başlıyor

1 ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi! Müjde haberi bakan az önce duyurdu: Enkaz altında kimse kalmadı
Yaşam Müge Anlı'da aranıyordu! Süleyman bebekten haber var
Yaşam

Müge Anlı'da aranıyordu! Süleyman bebekten haber var

Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bebekle ilgili müjdeli haber geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:09:00 -
Müge Anlı'da aranıyordu! Süleyman bebekten haber var

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'ı da vurdu. 15 aylık Süleyman Alpaslan ve ailesinin yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi'nde bulunan Oval Apartmanı çöktü.

Dün apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkazdan çıkarıldı. Bebek enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye gönderilmek üzere sivil bir araca bindirildi.

Bu olayın ardından baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Aile hastaneleri aramasına rağmen oğullarını bulamadı.

Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Süleyman bebek, ailesine kavuştu.

Süleyman'ın annesi sosyal medya hesabından "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23