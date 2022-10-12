ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan bir konu kan dondurdu. Üç yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal hayatını kaybetti. Çocuğun annesi Melisa ise evladı daha yoğun bakımdayken abart topar Almanya'ya kaçtı. Çocuğunu hastanede bırakan kadının Almanya'ya kaçışı ise tepki çekti. Anne Melisa cinayete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı Tatlı Sert Meryem bebek cinayetini kim işledi?

Meryem'in annesi canlı yayında yaptığı açıklamada çocuğun kaza sonucu değil kendi erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Anne Melisa, çocuğunun Recep Aldemir tarafından öldürüldüğünü söyledi. Anne Melisa, "Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter olayı yoktu. O gün Recep abinin evindeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. O gün ben Asya ile birlikte çizgi film izliyordu. Benim kızım Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya başladım. Recep Meryem'i aldı ve içeri gitti. Ağladı diye 'Sus, ağlama' bağırıp çağırdı. Meryem'e… Sonra Meryem 'Baba yapma, baba yapma' diye bağırınca içeri gittim, 'Recep bu çocuğa ne yaptın' dedim. Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Çırılçıplak bir şekilde gördüm. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi Meryem' dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım 'Recep bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın?' dedim. Çocuğu çıplak vaziyette gördüm" dedi.

Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan Recep Aldemir bir kez daha göz altına alındı ve savcı karşısına çıkartılacak.