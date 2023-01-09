Müge Anlı, Sinan Sardoğan'la ilgili mide bulandıran detayı açıkladı: Aramızdan bir pislik ayrıldı

Kayıp Arife Gökçe'nin olayında baş şüpheli olarak gösterilen Sinan Sardoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Yayına katıldığı ilk günden beri hakkındaki iddiaları reddeden Sardoğan'la ilgili yayına bağlanan birçok kadın, mesajlarla rahatsız edildiklerini hatta tacize uğradıklarını söyledi. Hakkındaki sayısız iddiayı reddeden Sinan Sardoğan, cuma günü bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderdi.

"Sinir uçlarımıza dokundu"

Bugünkü canlı yayında Sinan Sardoğan hakkında konuşan Anlı, yaşanan çocuğa cinsel istismar olayının da detaylarını anlattı. Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Yayına çıktığı ilk günden beri hepimizi sinir ucuyla oynadı. Her türlü pişkinliği yaptı. Gittikçe rahatlayınca yaptıklarını da büyük bir rahatlıkla anlatmaya başlamıştı. Arife Gökçe'nin ailesinin üzerine yürüyerek mağdura oynamaya çalıştı.

Mide bulandıran detay!

2018 yılında o dönem 12-13 yaşında olan Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. Görüntüler bulunmuş ve polise başvurulmuş. Fakat o dönem şahıs tespit edilemiyor. Bu çocuk aradan geçen 4 yılın ardından televizyon izlerken ailesine 'bana istismarda bulunan bu adam' diyor. Karakola başvurarak 'Dosyamızdaki adam bu' diyorlar. Görüntüler izlenince de Sinan'ın eşgaliyle uyduğu görülüyor. Çocuğun ifadesinden sonra Sinan Sardoğan cuma günü yayınımızdan sonra gözaltına alındı. Çocuk şubede istismara uğrayan çocuğumuzla yüzleşti ve çocuğumuz tespit etti. Mahkeme de çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla Sinan'ın tutuklanmasını isteyerek cezaevine gönderdi.

"Bu pislik aramızda ayrıldı"

Sinan polisler gözaltına almak için geldiğinde 'ben yapmadım' dedi. İnsan desem ayıp olacak. Siz benim yerime de saydırıyorsunuz. Bu çocuk sayesinde bu pislik aramızda ayrıldı. Burada çok konu işledim. Çok adam öldüren kişilerle de bir arada bulundum ama bu kadar sinirlerimi zıplatan çok az kişi olmuştur. Gerçekten çok kötüydü, çok kötüydü."