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Medya Müge Anlı kılık değiştirdi! Görenler inanamadı.... Sebebini açıkladı
Medya

Müge Anlı kılık değiştirdi! Görenler inanamadı.... Sebebini açıkladı

ATV'de ekranlara gelen Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, Sultanahmet'e yaptığı ziyaret sırasında tanınmamak için çeşitli yöntemlere başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:49:00 -
Müge Anlı kılık değiştirdi! Görenler inanamadı.... Sebebini açıkladı

ATV sunucusu Müge Anlı, dün yayınlanan programından sonra arkadaşlarıyla Sultanahmet'e gitti. Anlı, tanınmamak için başörtüsü, gözlük ve maske takarak kendisini kamufle etti. Uzun yıllardır ATV ekranlarında Tatlı Sert isimli programın sunuculuğunu yapan Müge Anlı, Ramazan ayından dolayı programını bitirdikten sonra yakın arkadaşlarıyla Sultanahmet'e gitti.

Tanınmamak için yaptı

Müge Anlı, Sultanahmet'i gezerken hayranlarıyla fotoğraf çektirmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Anlı, başörtüsü, maske ve gözlük takarak kendisini kamufle etti.

Instagram hesabından bir arkadaşının "Fotoğraf çektirmek istemeyince, görünmez olan bir arkadaşınız var mı? Benim var" notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından yayınlayan Müge Anlı, "Aşk olsun hem korona var hem de dua ediyoruz. Dikkatimizin dağılmaması gerekiyor" dedi. Fotoğrafa bakan hayranları ise Müge Anlı'yı bulmakta güçlük çekti.

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