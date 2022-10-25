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Medya Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay
Medya

Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay

Güneş tutulmasından önce binlerce akılalmaz kehanet ve yapılması gereken ritüeller ortaya atıldı. Kimsenin anlam veremediği bu akıma Müge Anlı da katıldı. Anlı canlı yayında kötü ruhları kovmak teneke çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 16:05:00 -
Müge Anlı canlı yayında teneke çaldı! Yok artık dedirten olay

Güneş tutulması bugün 12.40 itibarıyla başladı. Müge Anlı Güneş Tutulması için yayına teneke ile çıktı. "Güneş tutulmasında kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" diyen Müge Anlı, izleyenleri şaşırttı.

Ülkemizden de izlenen Güneş tutulması 12.40 itibarıyla başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yayına teneke ile çıktı. Anlı, "Güneş tutulması başlayınca kötü ruhları kovmak için teneke çalacağız" diyerek yaptığı ritüel ile şaşırttı.

Müge Anlı Güneş tutulması için neden teneke çaldı?

Müge Anlı günlerdir güneş tutulmasına hazırlandığını ifade ederek kendi güneş ritüelini canlı yayında gösterdi. "Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" diyen Müge Anlı elindeki tenekeyi çaldı. Müge Anlı konuşmasında "Siz bilmiyor musunuz bunu? Kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" dedi.

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