  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muğdat Çelik'ten şoke eden açıklamalar
Spor

Muğdat Çelik'ten şoke eden açıklamalar

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı yaptıran ve kırmızı kart gören Muğdat Çelik, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 01:59:00 -
Muğdat Çelik'ten şoke eden açıklamalar

Kayserispor'da Muğdat Çelik, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Pozisyonu anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." dedi.

"Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor"

Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle kendisi için algı yapıldığını söyleyen Muğdat, "Fenerbahçe derbisinde "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir
Dünya

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Irini Operasyonu adıyla Türk gemisine yapılan baskına ilişkin konuştu. Karataş, Avrupa Birliği'nin ha..
Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi
Dünya

Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi

Libya açıklarındaki Türk gemisine arama adı altında adeta baskın yapan Alman askerlerinin aynı gün Panama bandıralı gemideki mürettebata ola..
Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar
Dünya

Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin masaya dahil edilmesi için birçok..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay