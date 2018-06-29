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Muğdat Çelik'in neden transfer edildiği belli oldu

Transferde ince eleyip sık dokuyan Terim, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede "Mali sıkıntıyı biliyorum. Ancak üç kulvarda yarışacağımız için derin bir kadroya ihtiyacım var" dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:06
Muğdat Çelik'in neden transfer edildiği belli oldu

Yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'yla birlikte 3 kulvarda yarışacağı için bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Fatih Terim, yaklaşık 50 resmi maça çıkacak olan takımının alternatifli oyunculardan oluşması için çaba harcarken, mali sıkıntılar da eli kolu bağlıyor. Oyuncuların sık aralıklarla maça çıkacak olmasından dolayı yorgunluk ve formsuzluk yaşayabileceğini düşünen deneyimli teknik direktör, olası sakatlık ve cezalı duruma düşme durumlarında da kadro zaafiyeti yaşamamak için yönetimden istekte bulundu.

Terim'in başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la yaptığı görüşmelerde, "Mali sıkıntılarımızı biliyorum. Ancak 3 kulvarda yarışacağız. Bu yüzden kadromuzun olabildiğince alternatifli ve derin olması şart" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MUĞDAT JOKER OLARAK ALINDI

Her mevkide en az 2 alternatifin bulunmasını isteyen İmparator, bu yüzden birden fazla bölgede oynayabilen futbolcuların alınmasını talep ediyor. Akhisar'da forvet arkası oynamasına karşın hücumun her bölgesinde forma giyebilen Muğdat Çelik de bu özelliği nedeniyle kadroya katıldı. Terim, takviye yapılırken, oyuncunun birden fazla bölgede forma giyme özelliğini de göz önünde bulundurup eldeki kadrodan maksimum verim almayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:06
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