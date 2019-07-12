Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep'te

Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep'te12 Temmuz 2019 Cuma 16:58
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep forvet oyucusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi prensipte anlaştığı Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Adli Sani Konukoğlu'nun makamında gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep ile başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirterek, taraftarın gönlünü kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtacağını kaydetti.
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