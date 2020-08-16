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Dünya

Müftü Umman yönetimine sert çıktı: Mescid-i Aksa pazarlık konusu edilemez

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail Filistin’e rağmen ilişkileri normalleştirme kararı alırken, Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Mescid-i Aksa'nın pazarlık konusu yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 01:08:00 -
Müftü Umman yönetimine sert çıktı: Mescid-i Aksa pazarlık konusu edilemez

Umman Müftüsü Halili, Mescid-i Aksa ve çevresindeki toprakların işgalden kurtarılmasının Müslümanların görevi olduğnu belirterek, Mescid-i Aksa'ya vefa göstermenin ümmetin üzerine bir borç olduğunu kaydederek, "Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu olması kabul edilemez." Dedi.

Halili’nin açıklamasından önce dün Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Umman, ABD-İsrail ve BAE arasındaki tarihi ortak bildiri çerçevesinde, İsrail ile ilişkileri konusundaki BAE'nin kararını desteklediğini duyurmuştu.

İsrail ve BAE arasındaki anlaşma

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin ilişkileri normalleştirmek için anlaştığını ilan etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da anlaşmanın tarihi bir önemde olduğunu vurgulamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi olarak tarihe geçti.

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