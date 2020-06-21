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Aktüel

Müftü Keskin’e ‘Babalar Günü’ sürprizi

Vanlı minik kardeşler, İl Müftüsü Ömer Keskin’i makamında ziyaret ederek ‘Babalar Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:16:16 -
Müftü Keskin’e ‘Babalar Günü’ sürprizi

Vanlı minik kardeşler, İl Müftüsü Ömer Keskin’i makamında ziyaret ederek ‘Babalar Günü’nü kutladı.


Minik kardeşler Meryem ve Muhammed Mirac, Müftü Keskin’e çiçek takdiminde bulunarak gününü kutladı. Müftü Keskin, çocukların bu güzel davranışlarından dolayı kendilerine ve ailelerine teşekkür etti. Çocuklarla bol bol sohbet eden ve çikolata ikram eden Müftü Keskin, çocuklara salgından dolayı bu sene yüz yüze yaz Kur’an kurslarının olmayacağını, uzaktan eğitimle Diyanet TV’nin yaz Kur’an kurslarına kayıt yapmalarını ve ders programlarını takip etmelerini istedi.


Daha sonra minik kardeşler Müftü Yardımcısı Sacit Emiri’yi de ziyaret ederek ‘Babalar Günü’nü kutlayıp gül takdim ettiler. Emiri, çocuklara ve ailelerine bu güzel hareketlerinden dolayı teşekkür etti.

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