Müftü Çetin, Adalet Komisyonu Başkanlığı Odabaş’a hayırlı olsun ziyareti Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Halil Odabaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Halil Odabaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Müftü Çetin, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ise Erzincan’da görev yapmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı müftümüze teşekkürlerini iletti. Ziyaretin anısına Müftü Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan "Hadislerle İslam" adlı eseri Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’a takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.