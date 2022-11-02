Müftü Can’a zillet kumpası

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CHP ile arka bahçesi Atatürkçü Düşünce Derneği ve aralarında Cumhuriyet gazetesiyle Oda TV’nin de olduğu fonlu medyanın hedef gösterdiği Isparta Yalvaç Müftüsü Ömer Can hakkında "Atatürk'e hakaret"ten suç duyurusunda bulunuldu.

Keyfi suç duyurusu

Müftü Can’a ait olduğu iddia edilen, belgesiz WhatssApp durumu olduğu ileri sürülen bir görsel üzerinden peşin hükümle hareket eden Yalvaç Bağkonak Köyü Muhtarı ve ADD Temsilcisi İsmail Başoda, müftü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü. Başoda, “Yalvaç Müftüsü Ömer Can Whatsaap uygulamasına koymuş olduğun durum hakkında sana söylenecek çok şeyim var… Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atatürk’e hakaret, Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik etme suçundan dolayı Suç duyurusunda buldum. Haddini bil Müftü bey” ifadeleri ile tehdit ve hakarette bulundu.

Kirli bir iftira

Böyle bir paylaşımı olmadığını kaydeden Müftü Ömer Can ise, suç duyurusuna yönelik paylaşımında, “Bu söylenen tamamen yalan, iftiradır. Böyle bir paylaşımım olmadı, kuyumu kazıp üzerime oynamaya çalışanlar var. Daha evvel de hakkımda algı yapılmaya çalışılan benzer haberler çıktı'' sözleriyle kendisine yönelik organize kötülüğe itiraz etti.