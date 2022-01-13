Müftü babandan da mı utanmıyorsun? ÇYDD gazladı Ahmet Hakan atladı

Enes Kara’nın ölümü üzerinden cemat ve tarikatların üzerine çullanan ‘sol’ koroya ‘dönek’ Ahmet Hakan da katıldı.

Bölücü ve yobaz ÇYDD işte böyle açıklama yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Enes Kara’nın ölümünü fırsat bildi ve “Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak! Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı; sosyal devlet, çağdaş ve parasız yurtları tüm öğrencilerin kullanımına sunmalıdır. Bu karanlık yapılara göz yumamayız.” diyerek ‘kronik’ İslam düşmanlığını sürdürdü.

Ahmet Hakan ÇYDD’nin kullandığı benzer ifadelerle cemaatleri hedefe koydu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yıllardır başörtüsü düşmanlığı yaparak Türkiye’de ‘bölücü’ faaliyetlerde bulunan ÇYDD ile benzer ifadelerle cemaat ve tarikatları hedef aldı.

Benzer ifadelerle cemaatlere ‘neşter’ istedi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, “tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı” derken, Ahmet Hakan, “Neşter şart… Kısacası devlet, hareket geçmeli.” ifadelerini kullandı.

“Devlet, trajedilerin sorumlusudur”

“Enes Kara o yurtta kalmaya muhtaç mıydı?” sorusunu soran Ahmet Hakan, şunları yazdı:

“CEMAAT ve tarikat yurtlarıyla ilgili asıl odaklanılması gereken husus şudur:

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Gelir durumu uygun olmayan ve bu yüzden tarikat ve cemaat yurtlarında kalmaya mecbur kalanların trajedisi.

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Devlet, işte bu tür trajedilerin sorumlusudur.”