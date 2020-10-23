Müfid Yüksel'den sert tepki: Ecdadın eserlerine böyle mi sahip çıkılır?
Araştırmacı Yazar Müfid Yüksel, sosyal medya hesabından tarihi çeşmenin fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.
Araştırmacı Yazar Müfid Yüksel, tarihi çeşmenin harabeye dönmesine tepki gösterdi
Sosyal medya hesabından tarihi çeşmenin fotoğraflarını yayınlayarak isyan eden Müfid Yüksel, "Fatih-Haydar, Cibali Caddesinde, 'nın 1133/1720 Tarihli Klasik Osmanlı Mimarisindeki Çeşmesinin Günümüzde Geldiği Hâline Bakın. Tarih'e, Ecdat Eserlerine Böyle mi Sahip Çıkılır? (Bu Çeşme İçin Bakınız. İ. Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, C.1, Shf. 122-123)" ifadesinde bulundu.
Ayrıca Müfid Yüksel, tarihi çeşmenin bir kitaptaki eski halini de paylaştı.