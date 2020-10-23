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Gündem Müfid Yüksel'den sert tepki: Ecdadın eserlerine böyle mi sahip çıkılır?
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Müfid Yüksel'den sert tepki: Ecdadın eserlerine böyle mi sahip çıkılır?

Araştırmacı Yazar Müfid Yüksel, sosyal medya hesabından tarihi çeşmenin fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:05:00 -
Müfid Yüksel'den sert tepki: Ecdadın eserlerine böyle mi sahip çıkılır?

Araştırmacı Yazar Müfid Yüksel, tarihi çeşmenin harabeye dönmesine tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından tarihi çeşmenin fotoğraflarını yayınlayarak isyan eden Müfid Yüksel, "Fatih-Haydar, Cibali Caddesinde, 'nın 1133/1720 Tarihli Klasik Osmanlı Mimarisindeki Çeşmesinin Günümüzde Geldiği Hâline Bakın. Tarih'e, Ecdat Eserlerine Böyle mi Sahip Çıkılır? (Bu Çeşme İçin Bakınız. İ. Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, C.1, Shf. 122-123)" ifadesinde bulundu.

Ayrıca Müfid Yüksel, tarihi çeşmenin bir kitaptaki eski halini de paylaştı.

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