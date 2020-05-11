Müdür ve öğretmen robotik kodlama atölyesinde siperlik üretiyor

ÇANAKKALE (AA) - BİROL GÜNGÖRDÜ - Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gazi Ortaokulunda, robotik kodlama eğitimi için kurulan atölyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubuna dağıtılmak ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere siperli yüz maskesi üretiliyor.



Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çok fazla tüketilen siperli maske, maske ve eldivenlere ihtiyaç duyuluyor. Toplumun her kesiminden gönüllülerin yer aldığı üretim seferberliğine Ezine Gazi Ortaokulu da katıldı.

Çalışmalar, uzaktan eğitim devam ettiği için okul müdürü Oral Dinçkan ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Semih Yıldız tarafından sürdürülüyor. Dinçkan ve Yıldız şu ana kadar 100 siperlik üreterek teslim etti.

Oral Dinçkan, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı siperli maske üretimine başladıklarını söyledi.

Bu çalışmanın daha önce robotik kodlama için kurulan bir atölyede yapıldığını belirten Dinçkan, şöyle konuştu:

"Okulumuzun bünyesinde bulunan robotik kodlama atölyesinde 3 boyutlu yazı ile öncelikle sürekli vatandaşlarımızla irtibat halinde olan Ezine Vefa Sosyal Destek Grubuna, robotik kodlama ve tasarım atölyemizde siperlikli maske üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperliklerin ilk bölümünün teslimini gerçekleştirdik. Bu süreçte Ezine Kaymakamlığımızın talepleri doğrultusunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda aktif görev yapan ve çalışan personelinde ihtiyacını karşılamak üzere üretime devam edeceğiz."

- "Robotik kodlama atölyesi üretim merkezi oldu"

Öğretmen Semih Yıldız da sorumlu eğitmeni olduğu robotik kodlama atölyesini üretim merkezine dönüştürdüklerini anlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, "Maskelerimizin başlık kısmını 3 boyutlu yazıcımızda üretiyoruz. Baskı işlem hızımız maalesef makinenin teknik kısıtlılıklarından dolayı biraz yavaş. Bu yüzden maskemizin başlığında bulunan plastik kısmını günde sadece 4 adet üretebiliyoruz." dedi.

Yıldız, doğal içerikli mısır nişastasından yapılan bir malzeme kullandıkları üretimi salgın süreci bitinceye kadar üretimi sürdürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.