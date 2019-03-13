0553 313 94 23

Müdür Bilge’nin 14 Mart Dünya Böbrek Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:13
Müdür Bilge’nin 14 Mart Dünya Böbrek Günü mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 14 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Müdür Bilge mesajında kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Müdür Bilge, "Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır. Kronik böbrek hastalığından korunmak için; düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenip ve vücut ağırlığını korumak, yeterli sıvı almak, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, kan basıncını ve kan şekerini düzenli olarak ölçtürmek ve böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gereklidir" dedi.


"DSÖ tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak öneriyor"


Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük tüketilmesi gereken tuz miktarını 5 gram olarak önerdiğini aktaran Müdür Bilge, "Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram yani 1 çay kaşığı olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. Az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ETSO’da istihdam seferberliği
    1. ETSO’da istihdam seferberliği
    2. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    3. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    4. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    5. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    6. Şakir Doğan'dan acı haber
    7. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    8. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    9. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    10. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    11. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    12. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    13. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    14. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    17. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    18. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    19. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    20. Borsa günü yükselişle tamamladı
    21. Bunu yapan yandı! Cezası 8 bin 821 lira
    22. Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Müdür Bilge’nin 14 Mart Dünya Böbrek..
    25. Edirne’de ‘100 Yaş Üstü Eserler’..
    26. Karadeniz'de roket ve füze atışı..
    27. ESOGÜ’de glokom farkındalık etkinliği..
    28. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    29. Sanko Üniversitesi Beslenme Ve..
    30. Bakan Soylu Özkan için destek istedi
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta