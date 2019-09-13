Müdür Akın’ın baba acısı Çarşamba İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Akın’ın hayatını kaybeden babası Mustafa Akın, son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Akın’ın hayatını kaybeden babası Mustafa Akın, son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba Mal Müdürlüğünden emekli olan Mustafa Akın bir süredir mücadele verdiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Mustafa Akın için, Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi’nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan ikindi namazı sonrası Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz’ün kıldırdığı cenaze namazı ve alınan helalliklerin ardından dualarla Sarıcalı Mezarlığı’nda defnedildi.

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