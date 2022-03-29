Müdür Akın görevine döndü
CHP yandaşı Eğitim İş Sendikası’na mensup öğretmenlerin kumpası sonucu açığa alınan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın görevine iade edildi. Akın, Devlet Memurları Kanunu kapsamında, “devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği” gerekçesiyle okuldaki vazifesine geri döndü.
LYS bazında Bursa’nın en başarılı 3 eğitim kurumu arasında yer alan Mithatpaşa Ortaokulu’ndaki başarılı serüveni laikçi yobazların kumpasıyla sekteye uğrayan Müdür Haydar Akın’la ilgili yanlıştan dönüldü.
Osmangazi Kaymakamlığı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla açığa alınan Müdür Haydar Akın ile ilgili tepkiler sonrası geri adım atıldı. Gazetemiz Akit’in gündeme taşıdığı ve kamuoyunda geniş yankı bulan hadiseyle ilgili günler sonra beklenen adım atıldı. Devlet Memurları Kanunu kapsamında, “devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği” gerekçesiyle Haydar Akın’ın görevine iade edildi.
Konuya ilişkin Akit, 25 Mart’ta, “Başarılı müdüre laikçi kumpas”, 27 Mart’ta, “Müdür görevine kumpasçılar açığa” başlıklı haberlerle skandalı okurlarıyla paylaşmıştı.
Laikçi kumpas boşa çıktı
Mithatpaşa Ortaokulu’nda öğrencileri zorla kızlı-erkekli aynı masada oturtan CHP uzantısı Eğitim-İş Sendikası’na mensup öğretmenlere, velilerin şikayetleri üzerine Müdür Haydar Akın uyarıda bulunarak dayatmadan vazgeçmelerini istemişti. Öğretmenlerin “yazılı talimat verin” talebi üzerine tek cümlelik talimatname hazırlamasının hemen ardından sol faşist sendika ve medyanın “laiklik elden gidiyor” yaygarası kopararak hedef göstermesiyle Müdür Akın hakkında soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı.