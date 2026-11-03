Mudanya’da sağanak ulaşımı aksattı: Kumyaka Caddesi’nde yol kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gök gürültülü sağanak nedeniyle taşan mazgallardan cadde ve kaldırımlara su yayıldı. Polis, çamurlu suyun biriktiği güzergahı trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
Mudanya’da etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kumyaka Caddesi’nin Balıkçı Barınağı mevkisinde mazgalların taşmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Kumyaka Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisindeki mazgallar taştı. Yola ve kaldırımlara taşan yağmur suları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yolda biriken çamurların temizlenmesi için çalışma başlatırken, polis ekipleri güzergahı araç trafiğine kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.