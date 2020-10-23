  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı
Aktüel

Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:36:44 -
Mudanya'da bina enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu.

Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, ihbarcının verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yük..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay