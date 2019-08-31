0553 313 94 23

Mudanya’da 30 Ağustos coşkusu

BURSA (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde coşkuyla kutlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
Mudanya’da 30 Ağustos coşkusu

BURSA (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde coşkuyla kutlandı. “6 İlke 6 Kilometre Zafer Yürüyüşü”nün ardından ünlü müzik grubu Mor ve Ötesi konser verdi.


Mudanya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde, muhteşem bir kutlamaya daha ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı tarih olan30Ağustos, Mudanya’da bu yıl da adına yakışır bir etkinlikle kutlandı. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan BüyükTaarruz’u anmak üzere tüm yurtta kutlanan Zafer Bayramı coşkusu, Mudanya’yı sardı. Kutlamalar, Mudanya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün araç kortejiyle başladı, “6 İlke 6 Kilometre Zafer Yürüyüşü” ile devam etti. Güzelyalı Atatürk Parkı’ndan Mütareke Meydanı’na kadar süren Zafer Yürüyüşü’ne Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay’ın yanı sıra Mudanya ve Bursa’dan 5 bin kişi katıldı. Her bir kilometresini Atatürk’ün Laiklik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ilkelerini temsil eden yürüyüş sonunda Mütareke Meydanı’nda halka seslenen Başkan Hayri Türkyılmaz, meydanı dolduran binlerce kişinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.


30 Ağustos’un emperyalizme karşı mücadelenin taçlandığı, bağımsızlık ve özgürlüğün en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’da yine her şey çok güzel. Bugün bizim için bayramların en büyüğü, Cumhuriyete, barışa giden yolda kazandığımız en büyük zaferimiz. 30 Ağustos, 97 yıl sonra da Atamızın gösterdiği hedefe durmadan yürüyenlerin, üretenlerin, demokrasiye inananların, birlikte mücadele edenlerin bayramıdır. Biliriz ki; "Zafer, ’zafer benimdir’ diyebilenindir Zafer Bizim, milli bayramlar hepimizin” diye konuştu.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mudanya’da Mor ve Ötesi rüzgarı esti. Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, şarkılarını büyük bir kahramanlık destanının ardından gelen büyük zafer için söyledi. Mor ve Ötesi en sevilen şarkılarını, Mütareke Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem değildir"
    1. "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem..
    2. Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
    3. Yatırımcı rehberi (10)
    4. Sivaslı sporcu, model uçakta birinci..
    5. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Yatırımcı rehberi (9)
    7. Yatırımcı rehberi (7)
    8. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    9. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    10. Yatırımcı rehberi (8)
    11. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    12. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    13. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    14. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    15. Yatırımcı rehberi (6)
    16. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    17. Yatırımcı rehberi (5)
    18. Yatırımcı rehberi (4)
    19. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    20. Yatırımcı rehberi (1)
    21. Yatırımcı rehberi (2)
    22. Yatırımcı rehberi (3)
    23. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    24. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    25. GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor..
    26. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri,..
    27. Türkiye potada 989. maçına çıkıyor
    28. [GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak..
    29. Horozları dövüşe işkence yöntemiyle..
    30. Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı