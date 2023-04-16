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Ekonomi Mudanya Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak
Ekonomi

Mudanya Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak

Yeniakit Publisher
2023-04-16 15:41:00 -
Mudanya Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak

Yükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan Mudanya Üniversitesi bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat: 0224 224 20 22 – 0554 872 18 87

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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