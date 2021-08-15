Mucize gibi kurtuluş! 20 dakika sonra yıkıldı

Kastamonu’yu vuran sel felaketinde üstün gayretle çalışan ekipler çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Bozkurt’ta Ezine çayının kıyısında bulunan 5 katlı Kur’an kursu oldu. Sel sularının yükselmeye başlamasıyla çatıya çıkarılan öğrenciler, helikopterlerle tahliye edildi. Tahliyenin tamamlanmasından 20 dakika sonra sel sularına dayanamayan 5 katlı bina yıkıldı.

19 kişi yardım istedi

Kur’an kursunda 12 öğrenci vardı. Caddeleri sel suları kaplayınca sokaktaki 7 kişi de binaya sığındı. Sular yükselmeye devam edince içeridekiler binanın bitişiğindeki tek katlı yapının üstüne sonra da çatıya çıktı. İmdat çağrısının ardında Sahil Güvenlik helikopterleri bina yıkılmadan dakikalar önce herkesi kurtarmayı başardı.

Kayıp 77 kişi aranıyor

AFAD’a Bozkurt’ta 62, Sinop’ta ise 15 kişiyle ilgili kayıp ihbarı geldi. Cenazesine ulaşılan, ancak kimliği henüz tespit edilmeyen 4 kişi bulunuyor. Evlerdeki arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bu nedenle kayıplardan bazılarının sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Araçlarıyla birlikte denize sürüklenenler olduğuna dair ihbarlar var.