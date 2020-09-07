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Ekonomi "Mucize bitki" safran toprakla buluştu
Ekonomi

"Mucize bitki" safran toprakla buluştu

Safranbolulu üreticiler tarafından ekimine başlanan ve boya, yemek, kozmetik, ilaç, gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın kilogramı 30 bin liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:42:15 -
"Mucize bitki" safran toprakla buluştu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı.

Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safranın, birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün alınabilen safran soğanları, yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta itibarıyla safran soğanlarının dikimine başladıklarını söyledi.

Ekim yapacağı yaklaşık 22 dekar alandan 15 kilogram safran beklediğini belirten Yılmaz, topladıkları ürünü genelde ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

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