Sağlık
Sağlık

Mucize besin ortaya çıktı! Kötü kolesterolü iki günde dize getiriyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mucize besin ortaya çıktı! Kötü kolesterolü iki günde dize getiriyor!

Yeni yapılan çarpıcı bir bilimsel araştırma, mutfakların mütevazı gıdası yulafın kalp sağlığı üzerindeki inanılmaz etkisini gözler önüne serdi. Sadece iki gün boyunca düzenli yulaf tüketmenin, damar tıkanıklığının baş sorumlusu olan "kötü" kolesterolü (LDL) yüzde 10 oranında düşürebileceği kanıtlandı.

Yalnızca iki gün boyunca yulaf ağırlıklı beslenmenin kolesterol seviyelerinde belirgin düşüş sağlayabileceği ortaya kondu.

Almanya’daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya göre, 48 saatlik yulaf diyeti uygulayan katılımcılarda “kötü” kolesterol olarak bilinen LDL seviyesinde ortalama yüzde 10 azalma görüldü.

Araştırmada, diyabet riskiyle ilişkili metabolik sendrom tanısı bulunan 32 yetişkin yer aldı. Katılımcılar iki gün boyunca, günde üç öğün olmak üzere toplam 300 gram suda haşlanmış yulaf tüketti. Öğünlere yalnızca meyve veya sebze eklenmesine izin verildi ve günlük kalori alımı normalin yaklaşık yarısına düşürüldü.

Kontrol grubuna ise kalori kısıtlı ancak yulaf içermeyen bir diyet uygulandı. Her iki grupta da iyileşme görülse de, yulaf tüketen grubun kolesterol seviyelerinde “belirgin” bir düzelme kaydedildi. Altı hafta sonra yapılan ölçümlerde bu etkinin korunduğu belirtildi.

Çalışmanın sonuçları bilimsel dergi Nature Communications’ta yayımlandı.

