Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Çileden çıkmamak elde değil, ne umutlarla gelmişti oysa ki…
Son dakika Beşiktaş haberi: 5-0'lık Süper Kupa zaferi sonrası lige de galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta Ernest Muçi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muçi, bu sezon fazla forma şansı bulamasa da transferin gözdesi durumunda...
Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuyu geçen sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya satın almıştı.
Aston Villa'nın, Muçi için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Yazın ilk teklifini Semih Kılıçsoy için yapan ancak Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alan Premier Lig ekibi, bu kez Muçi'yi gözüne kestirdi.
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İngiliz kulübünün bu transferi 15 milyon Euro maliyetle tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.
23 yaşındaki orta sahaya, Suudi Arabistan Ligi'nden de teklif geldiği belirtildi.