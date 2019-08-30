Mücevherde hedef ABD’ye yılda 1 milyar dolar ihracat

Mücevher İhracatçıları Birliği, üyelerinin ihracat hacmini artırmak amacıyla yurtdışındaki hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede birlik, 25 üyesinin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentine çıkarma yaparak ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’nın önde gelen mücevher markaları ile bir araya geldi.

Kuzey ve güney Amerikalı 150’ye yakın marka ile bir araya gelen birlik üyeleri, 400’e yakın birebir görüşme gerçekleştirerek ürünleri sergileme imkânı buldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türk mücevhercileri olarak Miami’de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’dan 150’ye yakın marka ile bir araya geldiklerini belirterek, “Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz” açıklamasında bulundu.