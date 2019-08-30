0553 313 94 23

Mücevherde hedef ABD’ye yılda 1 milyar dolar ihracat

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:59
Mücevherde hedef ABD’ye yılda 1 milyar dolar ihracat

Mücevher İhracatçıları Birliği, üyelerinin ihracat hacmini artırmak amacıyla yurtdışındaki hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede birlik, 25 üyesinin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentine çıkarma yaparak ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’nın önde gelen mücevher markaları ile bir araya geldi.

Kuzey ve güney Amerikalı 150’ye yakın marka ile bir araya gelen birlik üyeleri, 400’e yakın birebir görüşme gerçekleştirerek ürünleri sergileme imkânı buldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türk mücevhercileri olarak Miami’de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’dan 150’ye yakın marka ile bir araya geldiklerini belirterek, “Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:59
  1. Mücevher İhracatçıları Birliği
  2. ABD
  3. Meksika
  4. Panama
  5. Amerika Birleşik Devletleri
  6. Miami
  7. Mustafa Kamar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.
    1. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    2. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    3. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mersin’de..
    4. Kavgalı iki engelliyi Vali Atik..
    5. Vestel Beyaz Eşya ve Hacettepe..
    6. Araç yazılımı uygulamalarına talep..
    7. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    9. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    10. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    12. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    13. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    14. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    15. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    16. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    17. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    18. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    19. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    20. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması