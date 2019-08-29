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Mücevher sektörü ABD'ye yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar:- "Türk mücevhercileri olarak Miami’de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’dan 150’ye yakın marka ile bir araya geldik"-"Toplam dört gün boyunca süren ikili görüşmeler gösterdi ki Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Mücevher sektörü ABD'ye yılda 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türk mücevhercileri olarak Miami’de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’dan 150’ye yakın marka ile bir araya geldiklerini belirterek, "Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Mücevher İhracatçıları Birliği, üyelerinin ihracat hacmini artırmak amacıyla yurtdışındaki hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede birlik, 25 üyesinin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentine çıkarma yaparak ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’nın önde gelen mücevher markaları ile bir araya geldi.

Miami Intercontinental Hotel’de gerçekleştirilen ticaret heyeti kapsamında 25 Türk markası, kuzey ve güney Amerikalı 150’ye yakın marka ile bir araya geldi, 400’e yakın birebir görüşme gerçekleştirerek ürünleri sergileme imkânı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, stratejilerinin dünyadaki büyük alıcı ülkelere gidip ve büyük alıcıları Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti.

Kamar, 2019 yılı sonunda hedefledikleri 6 milyar dolar ihracata ulaşmak amacıyla fuarların yanı sıra hem müşterilerin olduğu ülkelere gittiklerini hem de bu müşterileri Türkiye'de ağırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz bir strateji var, buna göre hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ediyoruz. Bu pazarlardan biri de Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'ya 2018 yılında 313 milyon dolar ve bu yılın 7 ayında da 200 milyon dolar olmak kaydıyla toplam 513 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın 480 milyon doları direkt Amerika Birleşik Devletleri’ne yapıldı.

Dolayısıyla potansiyeli itibarıyla kuzey ve güney Amerika bizler için çok önemli bir pazar. Bu vesileyle Türk mücevhercileri olarak Miami’de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika’dan 150’ye yakın marka ile bir araya geldik. Toplam dört gün boyunca süren ikili görüşmeler gösterdi ki Kuzey Amerika’ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz. Yılın son çeyreğinde Hong Kong'a ve Dubai'ye birer ticaret heyeti düzenleyeceğiz.”

Miami'nin ardından ilk etapta Orta Asya ülkelerindeki alıcılarla bir araya gelmek amacıyla Hong Kong'a gideceklerini bildiren Kamar, ardından da 8-12 Ekim tarihlerinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’na ev sahipliği yapacaklarını anımsattı.

Kamar, eş zamanlı olarak da 10-13 Ekim tarihlerinde 49. İstanbul Mücevher Fuarı'nın kapılarını açacaklarını hatırlatarak, sonrasında da Ortadoğulu ve Afrikalı mücevhercilerle bir araya gelmek için Dubai'de olacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
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