Mücevher ihracatında 2022 hedefi 10 milyar $

Akit Ekonomi

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 2021’i değerlendirip 2022 beklentilerini paylaştı. Kamar, 2019’da mücevher ihracatının 4.2 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, “Bu meblağ 2020’de 3.7 milyar dolara geriledi. 2021’de yüzde 80 artıp 6.8 milyar dolara vardı. İhracat artışında rekor kırıldı” dedi.

Takıdan önemli katkı

Kamar, ihracatın 4 milyar dolarının altın takıdan geldiğini de vurguladı. Kamar, “2 milyar dolar tutarında külçe altın ihraç ettik. Kuyumcuya satılan takılardan yani hurdadan elde edilen külçe altın iyi gelir getirdi. Madenlerde üretilen 42 ton külçe altını ise Merkez Bankası satın aldı” açıklamalarında bulundu. Pandeminin mücevher ihracatçılarına yaradığına işaret eden Kamar, “Dünyada altına talep arttı. Ülkemize peş peşe ürün talebi geldi” şeklinde konuştu.

Firmalar umutlu

Kamar, 2021’de yabancı turistlere satışlarının da 2.5-3 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi. Bu sene için ise umutlu olan Kamar, “Önümüz açık olursa 2022’yi 9-10 milyar dolar ihracatla tamamlarız. Yabancı turistlere satışımızı da 4.5-5 milyar dolara çıkabiliriz” diye konuştu. Ekonomiye kuvvet kattıklarını anlatan Kamar, “İhracatta yüzde 25 işçilik bizim katma değerimizi oluşturuyor. Yani satış fiyatımızın yüzde 25’i bizim katma değerimiz. Turistlere satışımızda katma değer yüzde 75’e varıyor. Çünkü ihracatta toptan, içeride perakende fiyat öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Tanıtım önerisi

Mücevher tanıtımına odaklanılmasını öneren Kamar, şunları kaydetti: “Dünyada ‘Türkiye’ye gidilir, altın alınır’ algısını oturtmamız gerekiyor. Bu algı oturduğu takdirde ülkemizin ‘mücevher üretim merkezi’ gücü perçinlenir. Diğer yandan devlet büyüklerimiz muhataplarıyla görüşürken ‘Hurda veya külçe, altınlarınızı ülkemize gönderin. Bizim mücevher sektörü işleyip size göndersin. Dahilde işleme rejimi kapsamında bunu yapalım’ desinler. Dünyanın altını bize gelsin, işleyelim. Güçlü turizmi, tedarikçi ülke konumu Türkiye’yi daha da ön plana taşıyor. Bu da bizi proaktif tanıtım yapmaya yöneltiyor.”