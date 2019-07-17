Mücevher İhracatı, Haziran’da yüzde 9,52 arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,52’lik artışla 216,7 milyon dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Haziran ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 oranında artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar oldu. Böylece, yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

En Fazla İhracat Yapılan Bölge “Avrupa Birliği”

Haziran ayında en fazla ihracat, 97,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’ni 41,7 milyon dolarla Diğer Avrupa, 31,8 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya, 18,8 milyon dolarla Diğer Asya ve 12,3 milyon dolarla Kuzey Afrika ülke grupları izledi.

En Fazla İhracat İngiltere’ye

Ülke sıralamasının başında 67,5 milyon dolarla İngiltere geliyor. Haziran ayında İngiltere’ye yapılan mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2812 artış gösterdi.

İngiltere’yi 31,9 milyon dolarla İsviçre (yüzde 11760 artış), 14,2 milyon dolarla Hong Kong (yüzde 10 azalış), 12,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 77 azalış), 9,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 48 azalış), 8,6 milyon dolarla Almanya (yüzde 19 azalış) ve 8,5 milyon dolarla İsrail (yüzde 33 azalış) takip etti.

Haziran’ın Lideri İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49’luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunu yüzde 42’lik pay ve 90,2 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3’lük pay ve 5,7 milyon dolarla pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2’lik pay ve 4,7 milyon dolarla gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ile yüzde 2’lik pay ve 4,4 milyon dolarla kıymetli metallerin kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları takip etti.