Mücahit ve muhariplerden KKTC Meclis’ine ziyaret

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin Töre’yi ziyaretine muharipler de katıldı. Yaklaşık 150 kişilik heyet, Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlandı. Program saygı duruşuyla başladı ardından İstiklâl Marşı ve Mücahitler Marşı okundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Erenköy Mücahidi Ahmet Yıldırım, Meclis Başkanı Zorlu Töre söz alırken TMT Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced “Bayrak” şiirini okudu. Mücahitler ise TMT andını Emekli Binbaşı Çetin Serez eşliğinde seslendirdi. Ayrıca Celal Bayar, Töre’ye 50’nci yıla özel onurluk ve flama takdim etti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos 1958 ile 1 Ağustos 1976 tarihleri arasında mukavemetçi mücahit olanlara ‘gazi’ unvanı verilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle karar aldığını anımsattı ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

TMT ve şehitler sayesinde Kıbrıs’ta bağımsız devlet olduğunu belirte Bayar, “TMT, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na da zemin hazırladı. TMT olmasaydı Barış Harekâtı da olmayacaktı. Çok şükür ki o günleri görmek bize nasip oldu” diye konuştu.

Kıbrıs davasının devam ettiğini; Rumlarla Yunanlıların Enosis hayallerinin kırıldığını ancak yok olmadığını aktaran Bayar, bundan sonraki müzakerelerin Anavatan Türkiye’nin de desteklediği ‘egemen eşit iki devlet temelinde’ yapılması gerektiğini söyledi.

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Rumlara yama olmayı asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Celal Bayar, “Türk askerinin varlığı, Anavatan'ın garantörlüğü kırmızıçizgimizdir. Meclisi’mizin bu konuda duyarlı olmasını, karar almasını, hükümeti desteklemesini ve birlik olmasını bekliyoruz” dedi.

Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde KKTC ile ilgili alınan kararın Cumhuriyet Meclisi’nde de alınması, yasaların güncellenmesi, pahalılığın önlenmesi; milli varoluş tarihinin okullarda ders olarak okutulması taleplerini de dile getirdi.

TEMELLER ERENKÖY’DE ATILDI

Erenköy Mücahidi Ahmet Yıldırım, 20 Temmuz’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerinin Erenköy’de atıldığını kaydetti.

Erenköy’ün unutulduğundan yakınan Yıldırım, “Yurt dışında bulunan 535 talebe, vatan sevgisi ve bayrağı için her şeyi geride bırakıp hayatını hiçe saydı. Tek yumruk olduk ve Kıbrıs Türk halkının kalbi Erenköy’de çarptı ama anma törenlerinde, milli konuşmalarda Erenköy’ün lafı bile geçmiyor, üzülüyorum, içim burkuluyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Yıldırım, Sönmezliler Ocağı’nda 20 Temmuz anısına bir anıt kurulduğunu burada düzenlenen anma törenlerine siyasilerden sadece Zorlu Töre’nin katıldığını da hatırlattı.

TÜRK ORDUSUNDAN VAZGEÇMEMİZ BEKLENMESİN

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise KKTC’nin aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve mücahitlerin mücadelesiyle kurulduğunu anlattı ve “TMT’nin başlattığı direnişle bugünlere geldik. Kimse bizden KKTC’den, Türk ordusundan vazgeçmemizi beklemesin” ifadelerini kullandı.

146 ülkenin Filistin’i tanıdığını ancak Filistin’in halen bombalandığına dikkat çeken Töre, “Bizi sadece Türkiye tanıyor ve kimse kılımıza dokunamıyor. Bizim için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusudur” diye ekledi.

Yakın gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha fazla tanınacağını, daha görünür hale geleceğini ifade eden Töre, “Özgürlükten, güvenlikten ötesi yoktur… Biz güvenlikten, özgürlükten, devletimizden, mücahidimizden, mukavemetçimizden, Mehmetçiğimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Meclis Başkanı Töre, mukavemet ruhunun, mukavemetçi düşüncenin ebedi olmasını, gelecek nesillere aktarılmasını da temenni ederek, “Devletimize, şehitlerimize ancak bu şekilde layık oluruz…Kimse ‘Bunlar milliyetçidir, ırkçıdır’ demesin. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi biliyoruz” diye konuştu.